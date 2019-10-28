رئاسيات 12 ديسمبر: رئيس الدولة يدعو الشعب للتجند من أجل إنجاح هذا الاستحقاق "المصيري"

الجزائر- دعا رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, يوم الخميس, الشعب الجزائري الى جعل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل "عرسا وطنيا" والى التجند من أجل إنجاح هذا الاستحقاق "المصيري".

وقال رئيس الدولة في خطاب له عشية الاحتفال بالذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية : "إنني أهيب مرة أخرى بالشعب الجزائري, ونحن نحتفل بهذه الذكرى المجيدة, أن يجعل من الاستحقاق القادم عرسا وطنيا يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر, الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم الطاهرة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة". اقرأ أيضا: استحداث سلطة مستقلة للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي: "استجابة ملموسة" لمطالب المسيرات السلمية

ودعا السيد بن صالح المواطنين للتجند من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي وصفها ب"المصيرية", معربا عن "يقينه" أن الجزائريين "لن يتركوا أية فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها". وأكد في ذات السياق أن الدولة "سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات", مضيفا أن الشعب "مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر وأن أبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن".

وأكد أنه "لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع", معتبرا أنه "مهما كانت الظروف, فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظامِ العامِ والقوانينِ ومؤسسات الدولة والسهر على أمنِ واستقرارِ البلاد". وشدد السيد بن صالح على "تصميم الدولة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم".