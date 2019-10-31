معاناة الشعب الجزائري من أجل الاستقلال هي مصدر الإلهام المتجدد للدبلوماسية الوطنية

الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, يوم الخميس بالجزائر العاصمة ,أن "معاناة الشعب الجزائري واستبساله في النضال بكل الطرق والوسائل الشرعية من أجل استرجاع السيادة الوطنية ,مصدر إلهام وتحفيز متجدد للدبلوماسية الوطنية منذ الاستقلال وقبله".

وخلال تدشين نصب تذكاري مخلد لأرواح الدبلوماسيين الذين توفوا أثناء تأدية مهامهم والذين كانوا ضحايا الإرهاب, بمناسبة إحياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية, بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل و إطارات من الوزارة, قال السيد بوقادوم إن الدبلوماسية الجزائرية "جعلت من دعم قضايا التحرر و الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها محور نشاطها الخارجي وآمنت بأن احترام الشرعية الدولية والالتزام بالتسوية السياسية السلمية للقضايا الخلافية تعتبر ضمانة أساسية للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين وأن احترام سيادة الدول و تكريس حقها في التنمية هو المفتاح لبناء نظام دولي أكثر عدلا و إنصافا".

كما شدد على أن هذه المبادئ "الثابتة, التي أكسبت الدبلوماسية الجزائرية مصداقية لدى مختلف الشركاء ومنحتها القدرة على المساهمة في ترقية الحوكمة الدولية, جعلت بلدنا بعد سنوات قليلة من الاستقلال وحتى في معركة التحرر قبلة للثوار وصوتا مسموع في الدفاع عن كل القضايا العدالة".

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و أضاف قائلا "وبالنظر إلى هذا الالتزام تحمل الرعيل الأول من الدبلوماسيين الجزائريين مسؤولية ثقيلة, جعلتهم يعملون بكل تفاني لتجسيد هذه المبادئ النبيلة عبر المساهمة الفعالة في إصلاح النظام الدولي وترقية السلم و الأمن من خلال البحث عن الحلول السلمية لمختلف النزاعات التي سخرت دبلوماسيتنا كل ما أوتيت من جهد من أجل الوساطة لحلها".

وبالمناسبة , أشاد وزير الشؤون الخارجية بالمسار النضالي للمجاهد والدبلوماسي المحنك الفقيد محمد الصديق بن يحيى ورفاقه , "ما جعل منهم أيقونة يستلهم منها الدبلوماسيون الشباب اليوم قيم الإخلاص و والتفاني و التضحية", مترحما في نفس الوقت, على أرواح الدبلوماسيين شهداء الواجب الوطني سواء منهم الذين سقطوا شهداء في مالي و العراق و اليمن أو كانوا ضحايا الإرهاب.