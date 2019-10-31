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بلعابد يشارك بالبحرين في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 18:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - يشارك وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, في مؤتمر وزراء التربية والتعليم في الوطن العربي في دورته الحادية عشر التي تستضيفها مملكة البحرين يومي 6 و7 نوفمبر القادم, حسب ما افاد به يوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المؤتمر سينظم تحت عنوان "السياسات التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة, التعليم 2030".

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بلعابد يشارك بالبحرين في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 18:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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