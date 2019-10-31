بلعابد يشارك بالبحرين في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب

الجزائر - يشارك وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, في مؤتمر وزراء التربية والتعليم في الوطن العربي في دورته الحادية عشر التي تستضيفها مملكة البحرين يومي 6 و7 نوفمبر القادم, حسب ما افاد به يوم الخميس بيان للوزارة.