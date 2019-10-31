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الوكالة الوطنية للنفايات: يوم تحسيسي حول البيئة لفائدة الأطفال بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر- نظمت الوكالة الوطنية للنفايات اليوم الخميس بالجزائر العاصمة يوما إعلاميا لفائدة الأطفال بغية تحسيسهم بضرورة المحافظة على البيئة، و ذلك بمناسبة الذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية.

و أهم ما ميز هذا اليوم التحسيسي تنظيم ورشات للرسم ذات بعد بيئي و ألعاب و مسابقات متعلقة بالفرز لترسيخ السلوك البيئي السليم لدى الطفل.

و تم إشراك في هذا اليوم أطفال من قرية رعاية الأطفال بدرارية و كذلك أطفال من الطورين الابتدائي و المتوسط .

كما سمحت هذه الفرصة للأطفال زيارة مقر الوكالة الوطنية للنفايات و تعريفهم بمهام مختلف أقسامها و كيفية عملها، فضلا عن تخصيص فضاء للتعريف بهمام و مشاريع الوكالة في إطار الحفاظ على البيئة.

في هذا الصدد، أوضحت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ان التنمية المستدامة "رهان كبير" يتطلب ترسيخ في ذهن الطفل ثقافة البيئة بجميع أبعادها من خلال تحسيسهم بأهمية المحافظة عليها مند الصغر.

و تابعت تقول أن الوزارة "تشرك الأطفال في كل نشاطاتها ذات صلة بالمحافظة على الموروث البيئي"، مؤكدة على تكثيف الحملات التوعوية و التحسيسية من اجل احتواء اشكاليات التلوث بكل أشكاله.

و فضلا عن  النشاطات التي تقوم بها ، تحرص الوكالة الوطنية للنفايات على تعزيز مجهوداتها في مجال التحسيس و التوعية في اتجاه كل شرائح المجتمع و ذلك للحفاظ على البيئة ما يضمن للمواطن وسط معيشي سليم و صحي.

           

كلـمات مفتـاحيــة :
الوكالة الوطنية للنفايات: يوم تحسيسي حول البيئة لفائدة الأطفال بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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