الوكالة الوطنية للنفايات: يوم تحسيسي حول البيئة لفائدة الأطفال بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية

و أهم ما ميز هذا اليوم التحسيسي تنظيم ورشات للرسم ذات بعد بيئي و ألعاب و مسابقات متعلقة بالفرز لترسيخ السلوك البيئي السليم لدى الطفل.
و تم إشراك في هذا اليوم أطفال من قرية رعاية الأطفال بدرارية و كذلك أطفال من الطورين الابتدائي و المتوسط .
كما سمحت هذه الفرصة للأطفال زيارة مقر الوكالة الوطنية للنفايات و تعريفهم بمهام مختلف أقسامها و كيفية عملها، فضلا عن تخصيص فضاء للتعريف بهمام و مشاريع الوكالة في إطار الحفاظ على البيئة.
في هذا الصدد، أوضحت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ان التنمية المستدامة "رهان كبير" يتطلب ترسيخ في ذهن الطفل ثقافة البيئة بجميع أبعادها من خلال تحسيسهم بأهمية المحافظة عليها مند الصغر.
و تابعت تقول أن الوزارة "تشرك الأطفال في كل نشاطاتها ذات صلة بالمحافظة على الموروث البيئي"، مؤكدة على تكثيف الحملات التوعوية و التحسيسية من اجل احتواء اشكاليات التلوث بكل أشكاله.
و فضلا عن النشاطات التي تقوم بها ، تحرص الوكالة الوطنية للنفايات على تعزيز مجهوداتها في مجال التحسيس و التوعية في اتجاه كل شرائح المجتمع و ذلك للحفاظ على البيئة ما يضمن للمواطن وسط معيشي سليم و صحي.