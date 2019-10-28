وزارة الدفاع الوطني تسطر برنامجا احتفاليا ثريا للإحتلاف بالذكرى ال65 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر

كما ستنظم تجمعات لمستخدمي هياكل الجيش الوطني الشعبي، حيث سيتم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء وقراءة الأمر اليومي للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قايد صالح، الذي يذكّر من خلاله بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته وحريته والمتمثل في: "...وإنكم تقفون في هذه الليلة المباركة، وقفة تأمل وتذكر، لتتقاسموا مع أبناء شعبكم بهجة إحياء هذه الذكرى 65 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، إننا نقف اليوم، وقفة تقدير واحترام و إجلال لرجال اصطفاهم الله عز وتعالى لنيل شرف القيام بهذه المهمة الجليلة، ووقفة تخليد لثورة عظيمة بعظمة من صنعوها وقادوها لتصبح سيلا جارفا اهتزت له أركان الدولة الاستعمارية وانكسر أمامه غرور المستعمر الغاشم المستبد، ثورة تركت بصماتها على صفحات التاريخ، ثورة ترسخت في وجدان الشعب الجزائري وتجذرت في أذهان وقلوب أبنائنا في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بل ورمت بثقلها كاملا لتؤثر على سير و منحى الأحداث الدولية في جميع أصقاع المعمورة...".