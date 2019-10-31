 مجلس الأمة يشارك بالرباط  في ندوة واجتماع حول الأمن الغذائي

الجزائر - يشارك وفد عن مجلس الامة، منذ أمس الاربعاء في الندوة الدولية حول البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي وكذا الاجتماع الاول للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي الذي تحتضنه مدينة الرباط ( المغرب)، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجلس.

ويتضمن جدول الاعمال مواضيع حول دور الشبكات البرلمانية في تحقيق الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة، الصراع وانعدام الامن الغذائي، التغيرات المناخية والامن الغذائي كما سيتم عرض التجارب العالمية للشبكات البرلمانية حول الامن الغذائي.

وتنظم أشغال الندوة والاجتماع، التي ستختتم غدا الجمعة، رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي، بالتعاون مع مجلس المستشارين للمملكة المغربية بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة.

وسيرأس وفد مجلس الامة المتكون من أربعة أعضاء نائب رئيس المجلس، محمد بوبطيمة، يضيف المصدر ذاته.