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المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته العلنية يوم 5 نوفمبر المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 08:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته العلنية يوم 5 نوفمبر المقبل

الجزائر - يستأنف  المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية ابتداء من 5 نوفمبر المقبل وفق بيان للمجلس اورده يوم الاربعاء .

و اوضح البيان أن  "مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا اليوم برئاسة رئيسه السيد سليمان شنين حيث ضبط الجدول الزمني لاشغال المجلس في الفترة القادمة و تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل" .

كما اطلع مكتب المجلس حسب  البيان على رأي لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بخصوص تصاريح نواب جدد تتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية و درس وضعية نائب جديد لم يصرح بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ثم أحال تصريح نائب جديد بخصوص نفس الحالة على لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات .

و اختتم المكتب اشغال اجتماعه بدراسة ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2020 وفق البيان .

آخر تعديل على الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 09:23
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المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته العلنية يوم 5 نوفمبر المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 08:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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