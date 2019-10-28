المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته العلنية يوم 5 نوفمبر المقبل

الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية ابتداء من 5 نوفمبر المقبل وفق بيان للمجلس اورده يوم الاربعاء .

و اوضح البيان أن "مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا اليوم برئاسة رئيسه السيد سليمان شنين حيث ضبط الجدول الزمني لاشغال المجلس في الفترة القادمة و تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل" .

كما اطلع مكتب المجلس حسب البيان على رأي لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بخصوص تصاريح نواب جدد تتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية و درس وضعية نائب جديد لم يصرح بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ثم أحال تصريح نائب جديد بخصوص نفس الحالة على لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات .

و اختتم المكتب اشغال اجتماعه بدراسة ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2020 وفق البيان .