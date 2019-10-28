Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أكثر من 2500 نشاط توعوي للأمن الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 17:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - نظمت المديرية العامة للأمن الوطني, خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية, 2504 نشاط توعوي وتحسيسي على المستوى الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية, حسب ما افاد به يوم الاربعاء بيان لذات الهيئة الامنية.

وأوضح ذات المصدر أن برنامج هذه الحملات التحسيسية تضمن عدة نشاطات وتظاهرات جوارية, أشرف عليها إطارات وأخصائيون نفسانيون للأمن الوطني, في مجال التنشيط البيداغوجي للتحسيس والتوعية من أخطار استهلاك المخدرات.

وقامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه الفترة, بتنشيط 495 محاضرة ودرس توعوي مع إطلاق 315 قافلة توعوية متنقلة وأبواب مفتوحة, وذلك على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية ومراكز التكوين المهني والتمهين والمؤسسات التربوية و الجامعات إلى جانب الساحات العمومية والشواطئ, بمقاربة جوارية مجتمعية.

وسمحت العملية الوقائية للأمن الوطني للتحسيس من أخطار استهلاك المخدرات و المؤثرات  العقلية من برمجة 36 نشاط توجيهي و مرافقة لفائدة المدمنين على المستوى الوطني, "ترمي إلى التقرب من المدمنين وتقديم المرافقة النفسية والاجتماعية اللازمة لهم, والمساهمة في مساعدتهم على الإقلاع عن إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية".

كلـمات مفتـاحيــة :
أكثر من 2500 نشاط توعوي للأمن الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 17:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.30

المجمع العمومي "تونيك صناعة": تصدير 60 مليون علبة لتوضيب البيض نحو تونس

19.10.30

الصالون الوطني لإبداعات الفتاة: ما يقرب من 120 مشاركة بالأغواط

19.10.30

غرداية: تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية

19.10.30

ولاية الجزائر: هدم 13 بناية فوضوية ببلدية بني مسوس

19.10.30

جيجل: الشروع في جني بذور نبتة الطيطان البحري المقاومة لزحف الرمال

19.10.30

التغيرات المناخية تعرض حوالي 300 مليون شخص للفيضانات بحلول 2050 (دراسة)

الأكثــر قـراءة

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي