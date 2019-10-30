تيسمسيلت: الصحافة الجزائرية ساهمت في تعبئة الشعب للصمود ودعم الثورة التحريرية المجيدة

تيسمسيلت - ساهمت الصحافة الجزائرية في تعبئة الشعب للصمود ودعم الثورة التحريرية المجيدة, حسبما تم تأكيده خلال محاضرة بعنوان "محطات تاريخية من نضالات رجال الصحافة إبان حرب التحرير" قدمت يوم الأربعاء بتيسمسيلت.

وأشار الأستاذ بجامعة الشلف والباحث في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة, محمد مريان خلال مداخلة في ختام تظاهرة الأيام التاريخية الأولى "نضال الصحافة الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة" بان الصحافة الجزائرية كانت تتطرق الى بطولات مجاهدي جيش التحرير الوطني مما ساهم في تعبئة الشعب وصموده ودعمه للثورة.

كما أبرز ذات المتحدث المشاركة "الفعالة والبناءة" للصحافة الجزائرية في يقظة وتنمية الوعي الوطني وترسيخه في نفوس الجزائريين وهذا ما جعل من الشعب الجزائري يؤكد أنذاك على حريته والسير نحو الاستقلال.

وذكر أن الصحافة الجزائرية, ممثلة في جريدة المجاهد وبعض مناشير جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والإذاعة السرية, استطاعت على الرغم من كل العراقيل التي عملت فرنسا الاستعمارية على خلقها أن تحافظ على مقومات الهوية الجزائرية وذلك بالنظر إلى الدور الذي لعبته في إصلاح حال المجتمع الجزائري وزرع حب العلم والدين والجهاد والتمسك بالوطن.

وأكد السيد مريان بان "الصحافة الجزائرية ابان ثورة التحرير المجيدة حققت مكانة ليس داخل الوطن فحسب بل تعدته إلى دول أوروبية وآسيوية حيث كانت تعبر بأسلوب يتسم بالصدق والنزاهة والصراحة الرافض مطلقا للاستعمار وسياسته وأعماله الإجرامية اتجاه الشعب الجزائري".

ويذكر أن الأيام التاريخية الأولى تحت شعار "نضال الصحافة الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة" المنظمة طيلة أسبوع بمبادرة من المتحف الولائي للمجاهد في إطار إحياء اليوم الوطني للصحافة شملت عديد الأنشطة منها معارض لملصقات وكتب حول تاريخ الصحافة الجزائرية إبان حرب التحرير إلى جانب فتح ورشتين تحسيسيتين حول "نضال الصحافة الجزائرية خلال فترة ثورة أول نوفمبر المظفرة" و"البحث التاريخي".