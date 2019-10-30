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وزيرة التضامن تشارك بأديس أبابا في اشغال اللجنة الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء في افريقيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 16:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر - تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, يومي الخميس والجمعة بأديس أبابا, في اشغال اللجنة التقنية الرابعة الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء وتمكين النساء في افريقيا, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لذات الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع سيناقش بموضوع "تجسيد إعلان منهاج بكين ومخطط عمله بعد 25 عاما".

وقد أدرج في جدول أعمال الاجتماع "اعتماد التقرير الافريقي لمنهاج عمل بكين بعد 25 عاما, والذي من المقرر إدراجه في التقرير العالمي بيجين 25+ الذي سيتم عرضه في أشغال الدورة ال64 للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة المقرر في مارس 2020".

ويعد هذا اللقاء --يضيف البيان-- "مناسبة لإطلاق استراتيجية الاتحاد الافريقي للمساواة بين الرجال والنساء"التي تم اعتمادها في مؤتمر الاتحاد الافريقي سنة 2018".

وسيعرف الاجتماع مشاركة وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي المكلفين بالمساواة بين الجنسين وممثلي الدول الأعضاء من الإطارات السامية وممثلي لجنة الاتحاد الافريقي وكذا منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرة التضامن تشارك بأديس أبابا في اشغال اللجنة الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء في افريقيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 16:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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