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الأسبوع الوطني للقرآن الكريم بسطيف: التأكيد على أهمية استحضار مفهومي الحكمة و التبصر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 15:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الأسبوع الوطني للقرآن الكريم بسطيف: التأكيد على أهمية استحضار مفهومي الحكمة و التبصر

سطيف- أكد المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء بسطيف في إطار الطبعة  الـ21 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم على "أهمية استحضار مفهومي الحكمة و التبصر لإعادة انتاجهما من خلال معانيهما في القرآن الكريم و رسم المنهج القرآني الذي ينبغي أن يسير عليه الجميع".

و أبرز متدخلون خلال أشغال هذا اللقاء الذي يحمل شعار "القرآن الكريم دعوة للحكمة و التبصر" إلزامية طرح هذا الموضوع امام العلماء و العارفين و المشايخ لتناوله وفق المعاني القرآنية ليس لغياب هاتين القيمتين اللتين نمطتا السلوك الاجتماعي و تشكلت بهما الشخصية الجزائرية و إنما تلبية لواجب الوقت في ظل ما تمر به البلاد في الوقت الراهن.

و ذكر المحاضرون خلال الجلسة العلمية الأولى ما للحكمة و التبصر من مكانة في القرآن الكريم و دورهما في تحقيق و جلب المصالح و دفع المساوئ و المضار لاسيما ما تعلق منها بالمحافظة على الوحدة و اللحمة الاجتماعية و دفع و نبذ كل ما من شأنه ان يخرق نسيجهما.

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و تطرق بالمناسبة الدكتور عبد الحميد ويسي, أستاذ بجامعة وهران  من الجزائر إلى "قيمة التبصر و الحكمة في القرآن الكريم" مؤكدا على أهمية الحكمة في تبين الأمور و كشفها و السير في علاجها على بصيرة.

و أضاف بأن " القرآن الكريم يحرص على خلق التبصر الذي يعد إدراكا و فهما للأشياء على حقيقتها و معرفة نتائجها و ذلك عن طريق ضرب الأمثال" مسلطا الضوء على علاقة التداخل و الترابط و الالتصاق و التشارك في المعنى بين مفهومي الحكمة و التبصر.

و في مداخلة بعنوان "الحكمة في القرآن الكريم، المدلول و طرق الوصول إليها", أكد من جهته الدكتور خالد قارة إمام خطيب بالجزائر العاصمة أنه "يتعين علينا أن نتعامل مع الحكمة بما يجب أن نعمله من أسباب".

و حسب ذات المتدخل فإن التجرد و الإخلاص و التقوى التي تعد أساس كل عمل و منطلق و كل غاية و كذا العلم الشرعي من بين طرق الوصول إلى الحكمة.

و تواصلت أشغال الجلسات العلمية بتقديم عديد المداخلات على غرار " القرآن و الوعي الديني" للدكتور فريد بوليفة و "حيثيات الفهم الصحيح لاستنباط الحكمة من القران الكريم" للدكتور عبد الرؤوف كركار و "تقويم التفكير في القرآن الكريم" للدكتور يوسف نواسة.

و سيناقش المشاركون إلى غاية 31 أكتوبر الجاري سبعة (7) محاور حول مفهوم الحكمة و التبصر في القرآن الكريم و منهج القرآن في تعزيز الحكمة و التبصر إلى جانب مههداتهما و مؤيداتهما و دورهما في صناعة الوعي الديني و الاجتماعي.

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كما ستركز الاشغال على دور الحكمة و التبصر الشؤون السياسية و الادارية و الاقتصادية و المالية و كذا في توجيه العمل الإعلامي و حاجة المجتمع الإنساني إلى منهج الحكمة في ظل الأوضاع الراهنة و آفاق تحقيق السلم العالمي في ظل منهج الحكمة و التبصر.

للتذكير, كان وزير الشؤون الدينية و الاوقاف الدكتور يوسف بلمهدي قد أشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي أمس الثلاثاء بالقاعة المتعددة النشاطات ببارك مول على افتتاح فعاليات الطبعة (21) للأسبوع الوطني للقرآن الكريم بحضور ثلة من المشايخ و شيوخ الزوايا و أساتذة جامعيين.

و قد انطلقت بالمناسبة المنافسات بين المشاركين في فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم بدار الثقافة هواري بومدين بمعدل 15 متنافسا في كل فرع (حفظ القرآن الكريم كله مع التجويد و تفسير المفردات و حفظ القرآن الكريم كله مع التجويد و الترتيل لكبار الحفظة و كذا حفظ القرآن الكريم كله لصغار الحفظة).

آخر تعديل على الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 15:25
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الأسبوع الوطني للقرآن الكريم بسطيف: التأكيد على أهمية استحضار مفهومي الحكمة و التبصر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 15:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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