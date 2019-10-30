إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الجزائر - أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم الثلاثاء، مهام السيدة فافا بن زروقي بصفتها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان "وذلك بطلب منها"، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "وقع رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، على مرسوم رئاسي ينهي مهام السيدة فافا بن زروقي بصفتها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و ذلك بطلب منها".