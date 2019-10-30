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إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 09:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الجزائر - أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم الثلاثاء، مهام السيدة فافا بن زروقي بصفتها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان "وذلك بطلب منها"، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "وقع رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، على مرسوم رئاسي ينهي مهام السيدة فافا بن زروقي بصفتها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و ذلك بطلب منها".

آخر تعديل على الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 09:43
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إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 09:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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