الجزائر تعتبر بلد "جد آمن" (ميتلاند)

الجزائر- أكدت رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني السيدة اولغا ميتلاند يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر، بلد "جد آمن" داعية رجال الاعمال البريطانيين للقدوم من اجل الاستثمار فيه.

و اوضحت على هامش المنتدى الثاني الجزائري البريطاني حول الامن الالكتروني المنظم على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات قائلة "استطيع ان اؤكد لكم بان الجزائر بلد جد آمن الان" مضيفة ان "دعوات مستمرة" توجه للمؤسسات من اجل القدوم للاستثمار بالجزائر.

كما اكدت في ذات السياق "انني اطمئن رجال الاعمال البريطانيين في كل لقاءاتي بهم، انه لا يوجد اي مشكل أمني بالجزائر".

و في معرض تطرقها للعلاقات الثنائية، اوضحت السيدة ميتلاند ان التعاون بين بريطانيا و الجزائر "صادق و متين" مذكرة بزيارات المبعوث الاقتصادي لرئيس الوزراء، التي بلغت ثلاثة الى اربعة في السنة.

كما اوضحت رئيسة مجلس الاعمال الجزائري البريطاني ان التعاون بين البلدين متنوع و يشمل عديد المجالات.

و خلصت في الاخير الى التأكيد "استطيع ان اقول لكم بان تعاوننا بغاية الاهمية و نريد تطويره اكثر" معتبرة ان هذه العلاقة الثنائية لها "مستقبل واعد" سيما من خلال تعزيز تطوير اللغة الانجليزية بالجزائر و التكنولوجيا و قطاعي الصيدلة و البناء.