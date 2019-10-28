ذكرى 1 نوفمبر 1954 : المديرية العامة للأمن الوطني تنظم ندوات تاريخية لفائدة التلاميذ من مختلف الأطوار

الجزائر -تنظم المديرية العامة للأمن الوطني, بمناسبة إحياء الذكرى ال65 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954, على مستوى المتحف المركزي للشرطة وفروعه وفي مدارس الشرطة عبر الوطن, سلسلة من المحاضرات والعروض والندوات التاريخية لفائدة تلاميذ المدارس من مختلف الاطوار, ينشطها مجاهدون ومختصون في التاريخ, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

و أوضح المصدر ذاته أن هذه النشاطات التي تنظم تحت شعار"الاخلاص للوطن والوفاء للشهداء" تعد "مساهمة في إثراء التنشئة الاجتماعية وتعزيز جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في هذا الشأن".

كما تهدف هذه المبادرة الى "إكساب الطفل القيم السامية والابعاد الحقيقية للثورة التحريرية وأثرها في تحرير الشعوب وتقرير مصيرها وتذكيره بالثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري من أجل نيل السيادة الوطنية", بالإضافة الى "إعلاء قيم الولاء للوطن لدى النشء الصاعد اقتداء بالسلف الصالح وخلق جيل وطني مخلص ومحب لوطنه وتحصينه من أي مغالطات تمس تاريخه المجيد".