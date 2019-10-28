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تدمير 19 مخبأ للإرهابيين و 6 قنابل تقليدية الصنع بباتنة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 17:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
تدمير 19 مخبأ للإرهابيين و 6 قنابل تقليدية الصنع بباتنة (وزارة الدفاع)

الجزائر- دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين بباتنة 19 مخبأ للإرهابيين و 6 قنابل تقليدية الصنع وأغراض مختلفة, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الرفاعة, بلدية بوم?ر, ولاية باتنة, بالناحية العسكرية الخامسة, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين 28 أكتوبر 2019, تسعة عشر مخبأ للإرهابيين وستقنابل تقليدية الصنع وأغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بالشلف بالناحية العسكرية الأولى, تاجر مخدرات وحجزت 50 كيلوغراما من الكيف المعالج", فيما "أوقف عناصر الدرك الوطني, بكل من أم البواقي وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة, خمسة تجار مخدرات على متن أربع مركبات محملة بـ 6672 قرص مهلوس".

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في سياق آخر, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة, عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة,17 شخصا وضبطت 57 مولدا كهربائيا و26 مطرقة ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 1700غرام من مادة TNT و12 كبسولة و 10 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما تم توقيف 13 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست بالناحية العسكرية السادسة وتيارت بالناحية العسكرية الثانية .

من جهة أخرى، تمكنت وحدة للبحث والإنقاذ تابعة للقوات البحرية، من إنقاذ 21 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية، وذلك إثر غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة مرسى بن مهيدي، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 87 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة ومستغانم ووهران بالناحية العسكرية الثانية .

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تدمير 19 مخبأ للإرهابيين و 6 قنابل تقليدية الصنع بباتنة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 17:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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