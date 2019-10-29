تنصيب رئيس و محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية لبومرداس

بومرداس- تم يوم الثلاثاء ببومرداس تنصيب,عواق صليحة, رئيسة جديدة للمحكمة الإدارية لبومرداس خلفا للسيدة لعوش فاطمة الزهراء, خلال مراسيم أشرفت عليها رئيسة مجلس الدولة, فريدة بن يحي, ممثلة عن وزير العدل حافظ الأختام.

كما تم من خلال نفس المراسيم التي عرفت حضور السلطات الولائية والأمنية, تنصيب السيد قايدي السعيد, محافظ دولة جديد لدى نفس المحكمة خلفا للسيد فارق محمد.

وأكدت فريدة بن يحي في كلمة ألقتها بالمناسبة نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام, بأن عملية التنصيب تندرج في سياق الحركة التي أجراها رئيس الدولة في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

وأضافت في هذا الإطار بأن هذه الحركة التي تمس مناصب نوعية داخل قطاع العدالة شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية تجسيد المخططات والبرامج الوطنية.

وذكرت السيدة بن يحي بأن وزير العدل حافظ الأختام يؤكد لرؤساء المحاكم الإدارية و إلى كل الأسرة القضائية على ضرورة العمل والاجتهاد وبذل قصارى الجهد من أجل فرض سلطان القانون وتطبيقه بنزاهة وموضوعية و التحلي بمضامين القانون الأساسي للمهنة القضائية بصفة عامة .