وزير الشؤون الدينية يشرف على إفتتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم بسطيف

سطيف - أشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، يوم الثلاثاء بسطيف على فعاليات افتتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته الـ21 .

و تحمل هذه الطبعة التي تحتضنها القاعة المتعددة النشاطات بـ"بارك مال" بمبادرة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف شعار "القرآن الكريم دعوة للحكمة والتبصر" بمشاركة ثلة من المشايخ والأئمة وشيوخ الزوايا وأساتذة الجامعيين .

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح بمناسبة افتتاح فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم أن "وطننا اليوم أحوج ما يكون إلى كل الجهود المتبصرة والمتجردة للصالح العام" .

و أكد السيد بلمهدي أن "الحكمة والتبصر في القرآن الكريم هي الحصن الذي تلوذ به الدولة ومؤسساتها والمجتمع بتنوعه والأفراد بمشاربهم في الوقت الراهن" .

من جهتهم أفاد منظمو هذا الملتقى العلمي الذي سيتواصل إلى غاية 31 أكتوبر الجاري بأن الهدف من هذه الطبعة هو "استحضار المعاني القرآنية بالحكمة والتبصر من أجل رسم المنهج الواجب سلوكه في مثل هذه الظروف المفصلية" و "جعل الحكمة قائدة للمجتمع للوصول إلى ما نطمح إليه من الوعي الديني والفعالية الاجتماعية والرشادة السياسية والإدارية والنجاعة الاقتصادية والمصداقية الإعلامية".

وسيناقش المشاركون 7 محاور تركز على مفهوم الحكمة والتبصر في القرآن الكريمومنهج القرآن في تعزيزيهما وكذا مهدداتيهما ومؤيداتيهما و التطرق كذلك إلى دور الحكمة والتبصر في تنمية الوعي الديني وصناعة الوعي الاجتماعي بالإضافة إلى دورهما في الشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية إلى جانب آفاق تحقيق السلم العالمي في ظلهما .

وستعرف أيام التظاهرة تنظيم مسابقة وطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وأمسيات قرآنية و معرض للمصحف الشريف على مستوى دار الثقافة هواري بومدين بوسط المدينة.

للإشارة فقد عرف حفل الافتتاح قراءات جماعية لآيات بينات من القرآن الكريم لطلبة المدرسة القرآنية لمسجد "الهجرة" لبلدية عين أرنات إلى جانب تكريم رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح وعدد من قراء وحافظي كتاب الله الحائزين على جوائز وطنية وعالمية.

كما قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال زيارته إلى هذه الولاية بتدشين مسجد ومدرسة قرآنية بحي "المعبودة" و عاين مشروع إنجاز برج القرآن بحي يحياوي بمدينة سطيف.