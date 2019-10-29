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قوجيل يستعرض مع السفيرة الكوبية بالجزائر العلاقات الثنائية بين البلدين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

 

الجزائر - استعرض رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, يوم الثلاثاء, مع سفير كوبا بالجزائر, كلارا ما رقاريتا بوبيدو, العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين, حسب ما أورده بيان للمجلس.

كما شكل اللقاء فرصة --يوضح ذات المصدر-- "للتأكيد على الإرادة السياسية للطرفين في توطيد العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة والمستويات والدفع بالتعاون إلى مستوى تطلعات الشعبين وقيادتي البلدين".

وتطرق الجانبان إلى "الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني في تعزيز الروابط القائمة بين البلدين والحرص على إقامة حوار وتواصل دائم بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين ويساهم في تكريس الممارسة الديمقراطية والانتصار لاستقلالية القرار السياسي الوطني وترقية مثل ومبادئ السلم والعدل والإنصاف ونصرة القضايا العادلة في العالم, لا سيما القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية".

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قوجيل يستعرض مع السفيرة الكوبية بالجزائر العلاقات الثنائية بين البلدين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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