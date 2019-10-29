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الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش غدا الأربعاء إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 13:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش غدا الأربعاء إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم  

الجزائر - يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، غدا الأربعاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الفريق قايد صالح سيترأس خلال هذه الزيارة لقاءا توجيهيا مع إطارات ومستخدمي قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

 

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الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش غدا الأربعاء إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 13:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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