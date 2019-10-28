أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي

الجزائر - قام أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بزيارة تفقدية الى مقر المحطة الجوية الجديدة لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين حيث استطلعوا مختلف اقسامها و أجنحتها و استمعوا الى شروحات القائمين عليها.

وأفاد رئيس اللجنة بلقاسم لعطراوي للصحافة على هامش هذه الزيارة التفقدية أن دخول المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين حيز الاستغلال عزز الخدمات في مجال النقل الجوي و جعلها أكثر عصرنة تلبية لتطلعات المسافرين.

و أوضح السيد لعطراوي, أن هذه المنشأة تعتبر بمثابة "مكسب وإنجاز هام" لفائدة المسافرين بغية تقديم خدمات في المستوى المطلوب و بعث ديناميكية جديدة في التسيير.

كما أشار خلال تفقده رفقة الوفد البرلماني لمختلف المرافق الخدماتية و الشبابيك و منطقة إيداع الأمتعة على مستوى هذه المحطة, ان كل هذه المرافق تصب في مصلحة وخدمة المسافر, مشيرا انه و رغم تسجيل بعض النقائص إلا أنها تبقى "طفيفة" كون دخول حيز الخدمة لهذه المحطة يعود فقط مند بضعة أشهر.

وواصل قائلا: " إن استغلال هذه المحطة الجديدة والتي بلغت آجال انجازها نحو 40 شهرا يعتبر "مكسب و انجاز هام " تخدم بالدرجة الأولى المسافرين حيث تضمن لهم ظروف أفضل للتنقل و تقديم خدمات ذو جودة عالية".

من جهته ثمن المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية الطاهر علاش زيارة الوفد لهذه المحطة , مشيرا ان هذه المنشأة مزودة بتجهيزات جديدة وعصرية لضمان خدمات ذات نوعية.

كما أكد أن هذه المحطة تحتوي على 54 مصعد و 34 مصعد ميكانيكي و أحزمة اروقة نقل الأمتعة فضلا عن تزويدها بكاميرات مراقبة عالية الجودة و ماسحات ضوئية فعالة.

كما أشار أن هذه المحطة خصصت أجنحة و فضاءات لمصالح الشرطة و الجمارك و الشركات الأخرى, مشيرا أن العمل متواصل من اجل تحسين الخدمات و تدارك النقائص .

و أضاف يقول أن المحطة القديمة ستخصص قريبا للرحلات الداخلية في حين أن المحطة الداخلية الحالية ستخصص لرحلات للحج و العمرة.