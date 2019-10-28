مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

الجزائر - صوت مجلس الأمة, يوم الاثنين, في جلسته المغلقة, برئاسة صالح قوجيل, رئيس مجلس الامة بالنيابة, بعدم رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين "علي طالبي" و "أحمد أوراغي", حسب بيان صادر عن الغرفة العليا للبرلمان.

وجاء في البيان, "انتهت أشغال الجلسة المغلقة لمجلس الأمة, التي جرت, يوم الاثنين, برئاسة السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة بالنيابة, والتي خصصت للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة "علي طالبي" و "أحمد أوراغي", والتي تستوجب وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس, أغلبية أعضاء المجلس (65 صوتا حاليا)".

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وأضاف أن "نتائج الاقتراع السري لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو "علي طالبي" أفرزت 93 مصوتا بـ "لا", مقابل 19 صوت بـ "نعم", وامتناع 4 أعضاء وإلغاء 5 أصوات, بينما أفرزت نتائج الاقتراع السري لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو "أحمد أوراغي", 54 صوتا بـ "نعم" مقابل 54 صوتا بـ "لا", مع امتناع 8 أعضاء وإلغاء 5 أصوات, مشيرا إلى أنه بناء على هذه النتائج, فقد "تم الفصل بعدم رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين المعنيين".

للإشارة, فإن المادة 125 (الفقرة 4) من النظام الداخلي لمجلس الأمة, تنص على أن المجلس "يفصل في طلب رفع الحصانة البرلمانية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه, بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه".