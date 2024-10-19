قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش السفينة المواكبة رايس قورصو بعد تنفيذها للتمرين سيبوردر 19 -

الأمن الغذائي يتحقق عبر ضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق -

برلمانيون جزائريون يجددون التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة -

ضرورة رد عاجل على مشكل صيانة أجهزة الأشعة -

ضوء الشمس يحسن ميكروبات الأمعاء (دراسة) -

برمجة مقابلتي إ.الجزائر/ ش. الساورة و إ. بلعباس/ ش.القبائل يوم الاثنين 4 نوفمبر -

كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بباتنة -

الفريق أحمد قايد صالح يقوم بزيارة الى المستشفى المركزي للجيش بالناحية العسكرية الأولى -

على الشعب الجزائري استخلاص العبر من الثورة التحريرية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد -

كرة الريشة: انطلاق منافسات الأواسط بمشاركة 33 لاعبا منهم 24 جزائريا -

ورقلة : نحو تسوية مشكلة اعتراض المواطنين على إطلاق مشاريع تنموية -

حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 89 آخرين في نهاية الأسبوع الفارط -

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي -

مستغانم: إحباط مخطط للإبحار السري على اليابسة وتوقيف 22 شخصا -

المركز الاستشفائي الجامعي نفيسة حمود يتعزز بتجهيزات جديدة للمصورة الطبية -

الإعلام الوطني حريص على مرافقة تطور البلاد المقبلة على موعد حاسم -

مؤسستا الإذاعة والتلفزيون تحييان الذكرى الـ 57 لاسترجاع السيادة الوطنية على مبنيهما -

رياضات ميكانيكية: توقيف السائق علاهم مؤقتا لمساسه بصورة الهيئة الفدرالية -

نواب لجنة المالية يلحون على رفع عمر السيارات المستوردة الى 5 سنوات -