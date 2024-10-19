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قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش السفينة المواكبة رايس قورصو" بعد تنفيذها للتمرين "سيبوردر 19"

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش السفينة المواكبة رايس قورصو&quot; بعد تنفيذها للتمرين &quot;سيبوردر 19&quot;

الجزائر - أشرف اللواء حولي محمد العربي قائد القوات البحرية الجزائرية, يوم الاثنين بالأميرالية, (الجزائر العاصمة) على تفتيش السفينة المواكبة "رايس قورصو" بعد مشاركتها في تنفيذ تمرين "سيبوردر-19"خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري بميناء أوغستا بإيطاليا, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن تنفيذ هذا التمرين, الذي عرف مشاركة كل من إسبانيا, فرنسا, إيطاليا, ليبيا, مالطا, المغرب, موريتانيا, البرتغال وتونس, "تم على ثلاث (03) مراحل, شملت تنفيذ مناورات تكتيكية وعمليات للمنع البحري بالإضافة لتمارين للبحث والإنقاذ والإجلاء الطبي" وهذا, في إطار برنامج التعاون العسكري مع بلدان مبادرة "5+5 دفاع" الذي "يهدف إلى تشجيع التعاون والتفاعل ما بين شركاء المبادرة".

وللإشارة, فإن قيادة القوات البحرية قد أقحمت خلال هذا التمرين كل من السفينة المواكبة "رايس قورصو", وكذا فريق اقتحام من الرماة البحريين والمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ التابع للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية.

آخر تعديل على الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 16:46
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قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش السفينة المواكبة رايس قورصو" بعد تنفيذها للتمرين "سيبوردر 19"
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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