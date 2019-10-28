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برلمانيون جزائريون يجددون التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 16:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
برلمانيون جزائريون يجددون التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة

الجزائر - أجرى عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين, زيارة إلى سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, جددوا خلالها تضامنهم مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

و أكد الوفد البرلماني الجزائري - خلال استقباله من طرف سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر, عضو الأمانة الوطنية الصحراوية, عبد القادر الطالب عمر - أن "الموقف الجزائري يقوم على ثوابت وقناعات راسخة وصلبة مستمدة من مبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر المجيدة".

وتم خلال اللقاء التطرق إلى دور الهيئات البرلمانية الدولية في دعم ومساندة كفاح الشعب الصحراوي, باعتبارها آخر قضية تصفية استعمار في القارة الأفريقية.

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ومن جهته, ذكر السفير الصحراوي ب"الموقف الجزائري الداعم والمساند لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, منذ البداية والذي لازال يتجدد ويتأكد, وهو محل اعتزاز وعرفان وفخر للشعب الصحراوي".

كما أطلع السفير أعضاء الوفد على تطورات القضية الصحراوية و مستجداتها, وكذا المحطات التي يحضر لها الشعب الصحراوي والتي ستكون شحنة دافعة للنضال والكفاح الصحراوي من أجل انتزاع حقه في الحرية والاستقلال.

وضم الوفد البرلماني الجزائري على وجه الخصوص مسؤول لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان, عبد اللاوي عبد القادر, ورئيسة لجنة الأخوة والصداقة الصحراوية-الجزائرية, سعيدة بوناب.

آخر تعديل على الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 16:15
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برلمانيون جزائريون يجددون التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 16:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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