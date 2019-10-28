Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ورقلة: إحياء الذكرى الواحدة والستين لمعركة قرداش التاريخية

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 15:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

ورقلة - أحيت يوم الإثنين ولاية ورقلة الذكرى الواحدة والستين لمعركة قرداش التاريخية التي احتضنتها منطقة قرداش ببلدية تيماسين بالولاية المنتدبة تقرت (160 كلم شمال ورقلة).

وتميزت وقائع تخليد هذا الحدث التاريخي بتنظيم تظاهرات إحتفالية متنوعة من بينها مراسم الترحم على أرواح الشهداء وإقامة معارض تاريخية وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة.

و تعد معركة قرداش (28 أكتوبر 1958 ) -حسب مصادر تاريخية- واحدة من أهم المعارك التي شهدتها منطقة وادي ريغ إبان ثورة التحرير المظفرة، حيث تعود بوادرها إلى سنة 1957 عندما قررت القيادة العليا للثورة فتح جبهة الصحراء.

وقامت في هذا الصدد بإرسال المجاهدين العيد بن الصحراوي و أحمد سعدي و إبراهيم سلطاني إلى المنطقة للإشراف على تنفيذ هذه المهمة ، وقد انطلقوا من منطقة أنسيغة (ببلدية المغير) ثم بلدية العالية قبل أن يصلوا إلى منطقة قرداش الواقعة بين بلديتي تماسين و بلدة عمر.

وقد تمكنت القوات الإستعمارية حينها من رصد تواجد هؤلاء المجاهدين بالمنطقة ، حيث أرسلت كتيبة من جنودها الذين حاولوا اقتحام البرج الذي تحصن بها المجاهدون الذين ردوا بالرصاص فقتلوا مجموعة من جنود العدو .

و شنت القوات الإستعمارية إثر ذلك هجوما مكثفا مستخدمة طائرات و دبابات ، مما أدى إلى تدمير البرج واستشهاد جميع المجاهدين الذين كانوا متحصنين فيه .

كلـمات مفتـاحيــة :
ورقلة: إحياء الذكرى الواحدة والستين لمعركة قرداش التاريخية
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 15:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.28

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يترأس اجتماعا للجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين

19.10.28

كرة القدم- كأس العرب: القوة الجوية (العراق)- مولودية الجزائر: برمجة المباراة يوم 7 نوفمبر…

19.10.28

خنشلة: مجمع "جيكا" سيحقق صادرات بـ1 مليون طن من الإسمنت مع نهاية سنة 2019

19.10.28

صادرات خارج المحروقات تبلغ أزيد من 393 مليون دولار و13 مليون أورو خلال 9 أشهر انطلاقا من…

19.10.28

فرض حظر شامل للتجوال في بغداد (أمن)

19.10.28

التراث المغمور بالمياه: مؤتمر استثنائي للمجلس الاستشاري العلمي والتقني لليونسكو بالجزائر…

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.23

بيان أول نوفمبر 1954 كان "منعرجا حاسما في تاريخ الشعب الجزائري"

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي