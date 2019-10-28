ورقلة: إحياء الذكرى الواحدة والستين لمعركة قرداش التاريخية

وتميزت وقائع تخليد هذا الحدث التاريخي بتنظيم تظاهرات إحتفالية متنوعة من بينها مراسم الترحم على أرواح الشهداء وإقامة معارض تاريخية وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة.

و تعد معركة قرداش (28 أكتوبر 1958 ) -حسب مصادر تاريخية- واحدة من أهم المعارك التي شهدتها منطقة وادي ريغ إبان ثورة التحرير المظفرة، حيث تعود بوادرها إلى سنة 1957 عندما قررت القيادة العليا للثورة فتح جبهة الصحراء.

وقامت في هذا الصدد بإرسال المجاهدين العيد بن الصحراوي و أحمد سعدي و إبراهيم سلطاني إلى المنطقة للإشراف على تنفيذ هذه المهمة ، وقد انطلقوا من منطقة أنسيغة (ببلدية المغير) ثم بلدية العالية قبل أن يصلوا إلى منطقة قرداش الواقعة بين بلديتي تماسين و بلدة عمر.

وقد تمكنت القوات الإستعمارية حينها من رصد تواجد هؤلاء المجاهدين بالمنطقة ، حيث أرسلت كتيبة من جنودها الذين حاولوا اقتحام البرج الذي تحصن بها المجاهدون الذين ردوا بالرصاص فقتلوا مجموعة من جنود العدو .

و شنت القوات الإستعمارية إثر ذلك هجوما مكثفا مستخدمة طائرات و دبابات ، مما أدى إلى تدمير البرج واستشهاد جميع المجاهدين الذين كانوا متحصنين فيه .