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تنصيب محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية لتيسمسيلت

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 15:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

تيسمسيلت- تم يوم الاثنين تنصيب حمزة رابح محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية لتيسمسيلت وذلك تحت إشراف رئيس غرفة بمجلس الدولة, شيهوب فلاح جلول, ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.

وأبرز شيهوب فلاح جلول, في كلمة له خلال هذه المراسم التي عرفت حضور الوالي, صالح العفاني, ورئيس والنائب العام بمجلس قضاء تيسمسيلت, أن "هذه المراسم تندرج في سياق الحركة التي أجراها رئيس الدولة في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية".

وأضاف أن "هذه الحركة يجري العمل بها في مناصب نوعية داخل قطاع العدالة شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية تجسيد المخططات والبرامج الوطنية".

كما أشار السيد شيهوب إلى أن "وزير العدل حافظ الأختام يؤكد لرؤساء المحاكم الإدارية والى كل الأسرة القضائية على ضرورة العمل والاجتهاد وبذل قصارى جهدهم من أجل فرض سلطان القانون وتطبيقه بنزاهة وموضوعية".

وللإشارة نصب حمزة رابح محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية لتيسمسيلت خلفا لمزيان محمد أمقران الذي حول إلى منصب آخر.

 

 

تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية لمستغانم

 

و تم يوم الاثنين تنصيب, سعد شملول محمد, رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية لمستغانم, خلال مراسم أشرف عليها مستشار الدولة بمجلس الدولة, يوسف حبيب, ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.

وذكر يوسف حبيب بالمناسبة أن عملية التنصيب تأتي بعد الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الدولة في سلك رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

وأكد نفس المتحدث أن الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية لمستغانم "لديه من التجربة والنزاهة والكفاءة ما يؤهله لمواصلة تطوير مرفق العدالة خاصة وأنه كان يشغل نفس المنصب بولاية المدية."

وتم تنصيب سعد شملول محمد خلفا لمدرس بوزيان الذي حول ليشغل نفس المنصب بولاية البيض بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ورئيس مجلس القضاء والنائب العام والأسرة القضائية وممثلي مختلف مساعدي العدالة.

آخر تعديل على الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 15:29
كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية لتيسمسيلت
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 15:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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