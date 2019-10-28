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كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بباتنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بباتنة

الجزائر، 28 أكتوبر 2019 (واج)- كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم الأحد بباتنة، مخبأين للجماعات الإرهابية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 أكتوبر 2019، إثر عملية بحث وتمشيط بباتنة/الناحية  العسكرية 5، مخبأين (02) للجماعات الإرهابية، في حين تم ضبط (06) كيلوغرام من مادة TNT  و(18) مفجرا ببومرداس/ن.ع .1".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت/ن.ع.4 وبرج باجي مختار/ن.ع.6، "(92) شخصا وضبطت (05) كيلوغرام من الكيف المعالج و(16) مولدا كهربائيا و(10) آلات لتكسير الحجارة و(09) مطارق ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن وأغراض أخرى"، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتبسة/ن.ع.5، "ثلاثة (03) أشخاص وضبطوا بندقية (01) صيد و(14950) خرطوشة لبنادق الصيد بالإضافة إلى (979200) وحدة من الألعاب النارية"، يضيف ذات المصدر.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "(10) كيلوغرام و(200) غرام من الكيف المعالج بوهران/ن.ع.2"، فيما أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ"(77) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من مستغانم ووهران/ن.ع.2 والشلف والجزائر/ن.ع.1".

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كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بباتنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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