وجاء في البيان أن النائبين يوسف رحمانية ومحمد العيد بيي بصفتهما عضوين بالبرلمان العربي سيمثلان المجلس في هذه الجلسة وما يصاحبها من أشغال التي تدوم إلى غاية 31 أكتوبر الجاري.
المجلس الشعبي الوطني يشارك بالقاهرة في أشغال الدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي
أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 13:01 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 8 مرات
الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني، ابتداء من يوم غد الثلاثاء بالقاهرة، في أشغال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.
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