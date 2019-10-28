برمجة مقابلتي إ.الجزائر/ ش. الساورة و إ. بلعباس/ ش.القبائل يوم الاثنين 4 نوفمبر -

كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بباتنة -

الفريق أحمد قايد صالح يقوم بزيارة الى المستشفى المركزي للجيش بالناحية العسكرية الأولى -

على الشعب الجزائري استخلاص العبر من الثورة التحريرية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد -

كرة الريشة: انطلاق منافسات الأواسط بمشاركة 33 لاعبا منهم 24 جزائريا -

ورقلة : نحو تسوية مشكلة اعتراض المواطنين على إطلاق مشاريع تنموية -

حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 89 آخرين في نهاية الأسبوع الفارط -

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي -

مستغانم: إحباط مخطط للإبحار السري على اليابسة وتوقيف 22 شخصا -

المركز الاستشفائي الجامعي نفيسة حمود يتعزز بتجهيزات جديدة للمصورة الطبية -

الإعلام الوطني حريص على مرافقة تطور البلاد المقبلة على موعد حاسم -

مؤسستا الإذاعة والتلفزيون تحييان الذكرى الـ 57 لاسترجاع السيادة الوطنية على مبنيهما -

رياضات ميكانيكية: توقيف السائق علاهم مؤقتا لمساسه بصورة الهيئة الفدرالية -

نواب لجنة المالية يلحون على رفع عمر السيارات المستوردة الى 5 سنوات -

جلاب: إستفادة خزينة الدولة من 21 مليار دينار خلال ال 9 أشهر الأولى من 2019 -

بسكرة: الدعوة إلى الترويج لاستخدام التجارة الإلكترونية -

عرقاب: الطلب الداخلي المتزايد على الغاز والمنتجات النفطية يتطلب رفع الانتاج و تطوير الاستكشاف -

إبرام اتفاقية إطار بين وزارتي الشباب والرياضة و الفلاحة لتغيير وصيانة العشب الطبيعي -

تلمسان: إنطلاق الطبعة ال12 للصالون الوطني للفنون التشكيلية -