وأكد ذات المصدر أن هذه الزيارة "ستشكل مناسبة للفريق لتدشين المركز الطبي-الجراحي النهاري والداخلي، الذي يندرج في إطار سياسة تطوير الهياكل الاستشفائية العسكرية لتتوافق مع تطورات المجال الطبي وتلبي حاجيات مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، في هذا القطاع الهام".
الفريق أحمد قايد صالح يقوم بزيارة الى المستشفى المركزي للجيش بالناحية العسكرية الأولى
أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 12:51 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 13 مرات
الجزائر - يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الثلاثاء بزيارة تفتيش وتدشين بالمستشفى المركزي للجيش، الدكتور محمد الصغير نقاش بالناحية العسكرية الأولى, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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