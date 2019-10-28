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القضاة في اضراب للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 09:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - شن القضاة يوم الاحد على مستوى العديد من المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.

وأوضحت النقابة التي نادت لهذا الاضراب في بيان لها أن "نسبة الاستجابة لهذا الاضراب للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الاول قد بلغت 96 بالمائة".

ويأتي هذا الاحتجاج غداة الحركة السنوية للقضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي.

وبالمقابل، أوضحت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، أن القضاة الذين قد يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء في دورته الأولى العادية لسنة الجارية، أن لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له الصلاحية الكاملة للبت فيها".

وبالمناسبة، دعت الوزارة القضاة إلى "التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد وتغليب الحكمة والتبصر".

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القضاة في اضراب للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 09:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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