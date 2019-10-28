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الحركة السنوية للقضاة: وزارة العدل تذكر بحق القضاة في تقديم الطعون لدى المجلس الأعلى للقضاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 09:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - أكدت وزارة العدل، يوم الأحد، أن القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في دورته القادمة المقررة شهر نوفمبر المقبل وفق ما أفاد به بيان للوزارة  .

وجاء في البيان "إن وزارة العدل تذكر بمحتوى بيانها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص السادة القضاة الذين قد يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء في دورته الأولى العادية لسنة 2019، أن لهم الحق في تقديم طعونهم طبقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء و التي ستعرض على نفس المجلس في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر و الذي له الصلاحية الكاملة للبث فيها".

وبالمناسبة دعت الوزارة القضاة "إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد و تغليب الحكمة و التبصر" .

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الحركة السنوية للقضاة: وزارة العدل تذكر بحق القضاة في تقديم الطعون لدى المجلس الأعلى للقضاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 09:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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