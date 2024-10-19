Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئاسيات 12 ديسمبر: الإعلان عن قائمة المترشحين في ظرف أسبوع (سلطة)

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 19:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: الإعلان عن قائمة المترشحين في ظرف أسبوع (سلطة) صورة أرشيف

الجزائر - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يوم الأحد, أنها بصدد دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها, مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المترشحين سيتم في ظرف أسبوع.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة, علي ذراع, في تصريح لوأج أنه تم تنصيب عشر لجان قانونية خاصة بدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتأكد من صحة المعلومات", مشيرا الى أن السلطة لديها 7 أيام للفصل في الملفات مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

و بشأن الأخبار المتداولة حول إيداع بعض الراغبين في الترشح لملفاتهم بعد انقضاء الآجال القانونية, فند السيد علي ذراع هذه الأخبار, موضحا أن آخر 8 راغبين في الترشح وصلوا إلى مقر السلطة قبل منتصف الليل.

 

اقرأ أيضا:     رئاسيات: 22 راغبا في الترشح يودعون ملفاتهم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ...

و حسب القانون, فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه".

كما ترسل السلطة "قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري, الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة".

وانقضت عند منتصف ليل أمس السبت آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية, وذلك عملا بأحكام المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وتطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المحدد لكيفيات وإجراءات إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية.

و قد أودع 22 راغبا في الترشح ملفاتهم على مستوى السلطة من أصل 147 كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات, في ظل غياب تام للعنصر النسوي.

ومن بين الذين أودعوا ملفات الترشح, الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, عزالدين ميهوبي, رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس, رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, بالإضافة الى الوزير الأول الاسبق, عبد المجيد تبون, والاعلامي سليمان بخليلي والأستاذ الجامعي فارس مسدور.

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات الراغبين في الترشح للانتخابات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية, ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.

آخر تعديل على الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 19:19
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر: الإعلان عن قائمة المترشحين في ظرف أسبوع (سلطة)
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 19:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.27

رياضة مدرسية - تطوير: الوزير برناوي متخوف من صعوبة إيجاد العدد الكافي من المؤطرين

19.10.27

تلمسان: انطلاق الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية في الحروفيات

19.10.27

البويرة: افتتاح الطبعة الثانية للصالون الوطني للشريط المرسوم

19.10.27

جنوب افريقيا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

19.10.27

رئاسيات 12 ديسمبر: الإعلان عن قائمة المترشحين في ظرف أسبوع (سلطة)

19.10.27

بلعابد يدعو المعلم إلى "تبني مواقف إيجابية يسجلها له التاريخ"

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

الدالية: الشروع في إيداع ملفات توظيف 1.722 أستاذا لمختلف مدارس القطاع