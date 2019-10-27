بلعابد يدعو المعلم إلى "تبني مواقف إيجابية يسجلها له التاريخ"

عنابة- دعا وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, يوم الأحد بعنابة المعلم إلى "تبني مواقف إيجابية يسجلها له التاريخ في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد".

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عنابة بأن "المعلم الذي طالما سجل في تاريخ البلاد مواقف مكنت بالأمس من كسب رهان البعد الثقافي للثورة التحريرية و بقاء المدرسة الجزائرية صامدة ومتألقة هو اليوم مدعو و الجزائر مقبلة على استحقاقات هامة على تسجيل مواقف تضمن استقرار الجزائر وتحفظ لحمتها".

فالرسالة التربوية للمعلم ترافقها دوما رسالة الوطنية, كما أضاف السيد بلعابد, مشيدا بدور المعلم في إعداد الأجيال و زرع بذور حب الوطن والالتفاف حوله, مؤكدا "سعي القطاع على التكفل بانشغالات الأسرة التربوية والسهر على توفير شروط استقراره".

وأعلن الوزير في هذا السياق على استحداث "ورشات مفتوحة تحظى بدعم الحكومة لدراسة و التكفل بانشغالات المعلمين خاصة منها التي رفعت مؤخرا كشعارات في الحركات الاحتجاجية الأخيرة للمعلمين".

واعتبر وزير التربية مطالب المعلمين "بيداغوجية ومهنية مشروعة و يتوجب احترامها والعمل على معالجتها", بإرادة صادقة وفي إطار حوار يجمع ممثلي المعلمين بممثلي الإدارة المركزية للقطاع.

وأردف الوزير بأن "الحوار يبقى السبيل الكفيل بمعالجة كل الإشكاليات المطروحة", مثمنا درجة الوعي والمسؤولية التي تتميز بها نقابات القطاع, حسب تعبيره.

من جهة أخرى أعلن عبد الحكيم بلعابد في ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته إلى ولاية عنابة عن جملة من الإجراءات التي اتخذت على مستوى الوزارة للتخفيف من العقوبات التي كانت تشمل التلاميذ المعنيين بحالات غش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط, مذكرا في هذا السياق بأن "التمدرس إجباري إلى غاية بلوغ سن السادسة عشر".

كما ثمن ما وصفها بـ"النقلة النوعية" التي سجلت على مستوى التحكم في العمل بالأرضية الرقمية في التسجيل لامتحانات نهاية السنة الدراسية, مشيرا إلى تسجيل نحو 49 بالمائة من مجموع المعنيين بالتسجيل الإلكتروني للامتحانات وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى من انطلاق العملية.

وأعلن الوزير أيضا عن عمليات ترقية لفائدة الأساتذة والمعلمين ستشمل ما مجموعه 45 ألف معلم و أستاذ في مختلف الأطوار.

وكان وزير التربية الوطنية قد أشرف بالمقاطعة الإدارية الجديدة ذراع الريش على تدشين مدرسة ابتدائية و ثانوية تتسع لـ 1000 مقعد. كما أشرف ببلدية تريعات على وضع حجر الأساس لبناء ثانوية تتسع لـ 600 مقعد, بالإضافة إلى متوسطة ببلدية برحال مركز.

وخلال مختلف المحطات التي توقف عندها خلال هذه الزيارة, سجل الوزير مؤشرات وصفها بـ"الإيجابية في مجال التمدرس" بهذه الولاية.