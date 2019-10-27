نحو استحداث هيئة وطنية للبحث العلمي والنشاط الثقافي بوزارة الشؤون الدينية

الجزائر- كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف, يوسف بلمهدي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن مشروع إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي والنشاط الثقافي بالوزارة "تتكفل بإعداد استراتيجية وطنية ووضع رؤى استشرافية ومناهج للترويج للثقافة الاسلامية".

وفي تدخل له في لقاء نظم تحت شعار "المراكز الثقافية الإسلامية ... نحو استراتيجية رائدة", دعا الوزير الى استغلال الفضاءات بما فيها المراكز الثقافية الاسلامية "لاستقطاب مختلف فئات الشباب لرفع تحديات العصر وقطع الطريق امام النحل والجمعيات الدينية التي تريد السطو على عقول الشباب وتوجيههم بما لا يخدم المصلحة الوطنية", مبرزا "الدور الفعال" للمراكز الثقافية الاسلامية "في التواصل مع الشباب وتكوينهم وتوجيههم وتوعيتهم" باعتبارها, كما أوضح, "فضاءات متنوعة لتقديم مختلف النشاطات الثقافية على خلاف المساجد التي تتطلب نوعا من الانضباط والسلوك الديني".

و بمناسبة انطلاق الموسم الثقافي, شدد السيد بلمهدي على اهمية القراءة "كعنوان للتحرر من الافكار السلبية المميتة", مؤكدا أن الامة الاسلامية "بحاجة ماسة اليوم الى القراءة والتعلم", مشيرا الى ان الدين الاسلامي اعطى أهمية بالغة للعلم و التعلم.

من جهة اخرى, رفض الوزير رفضا قاطعا وجود تعليمة خاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم, مضيفا بانه لم يدعو الى خطاب معين بل يدعو دائما الى خطاب موحد جامع للصفوف".

وبخصوص موضوع العمرة والدفع الالكتروني للوكالات السياحية والاجراء الاستثنائي السعودي للجزائر, ذكر الوزير بان ادارته قد قامت بتوجيه العديد من المراسلات للمعنيين حول الموضوع, مؤكدا أنه "ستكون حلولا في اقرب الآجال".

كما نفى الوزير وجود أي اضطهاد ضد ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر لغير المسلمين, مؤكدا في نفس الوقت أن الجزائر "دولة ذات سيادة يجب ان تحترم قوانينها و لا يمكن السماح لأشخاص بفتح محلات او أقبية او أماكن خفية ينشطون فيها بدون تصريح او اعتماد من وزارة الداخلية".