كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين بالمدية

الجزائر - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت ودمرت مخبأين (02) للإرهابيين بالمدية، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني يوم الاحد.

وجاء في البيان انه:" في إطار مكافحة الإرهاب و إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية /ن.ع.1، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 أكتوبر 2019، مخبأين (02) للإرهابيين".

واضاف ان مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة و اوقفت في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، تسعة (09) تجار مخدرات وحجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (04) قناطير و(76) كيلوغراما، فيما ضبط حرس الحدود ببني ونيف بولاية بشار (الناحية العسكرية الثالثة)، كمية معتبرة أخرى من نفس المادة تقدر بـ (03) قناطير و(50) كيلوغراما.

و في سياق متصل، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة، تاجري (02) مخدرات وحجزت (53) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفارز مشتركة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني و اثر عمليتين منفصلتين بكل من غليزان (الناحية العسكرية الثانية) والأغواط (الناحية العسكرية الرابعة)، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (4840) قرص مهلوس.

واوقفت عناصر الدرك الوطني بكل من سطيف (الناحية العسكرية الخامسة) وسيدي بلعباس (الناحية العسكرية الثانية) ، من جهة اخرى --حسب بيان الوزارة-- شخصين (02) وحجزت ستة (06) بنادق صيد تقليدية الصنع، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 82 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية بكل من الشلف و مستغانم وعين تموشنت ووهران.