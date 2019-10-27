Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بإمكان من أغفل عن تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التظلم لدى اللجنة البلدية (سلطة)

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 09:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - بإمكان المواطنين الذين أغفل عن تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، حسب ما ذكرت به اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم السبت، في بيان لها.

فـ"عملا بأحكام المواد 18 و19 و20 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنات والمواطنين الذين أغفل تسجيلهم في القائمة الانتخابية بأنه يمكنهم التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية"، مثلما جاء في البيان.

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه بإمكان المواطنين أيضا "تقديم اعتراض لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل، على أن يقدم هذا الاعتراض خلال العشرة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الدورية السنوية".

ولفت المصدر ذاته إلى أنه و "في حالة صدور قرار برفض الاعتراض، يمكن للأطراف المعنية تسجيل طعن أمام المحكمة العادية المختصة إقليميا في ظرف خمسة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار طبقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

كما تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المعنيين أيضا بأن "عملية التحرير والمصادقة على عقود الوكالات ستتواصل إلى يوم الأحد 08 ديسمبر 2019".

كلـمات مفتـاحيــة :
بإمكان من أغفل عن تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التظلم لدى اللجنة البلدية (سلطة)
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 09:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.27

الدعوة إلى استحداث آلية متخصصة في المساواة بين الرجل والمرأة

19.10.27

القانون الأساسي للقضاة "يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى…

19.10.27

كرة القدم داخل القاعة: الجزائر- ليبيا(2-5): "الخضر" يعقدون مهمتهم ويرهنون حظوظهم في التأهل

19.10.27

جبهة البوليساريو تطالب بالغلق الفوري للمعبر غير القانوني الكركرات   

19.10.27

كرة القدم داخل القاعة: الجزائر تنهزم أمام ليبيا (2-5)

19.10.27

رئاسيات: 22 راغبا في الترشح يودعون ملفاتهم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

الدالية: الشروع في إيداع ملفات توظيف 1.722 أستاذا لمختلف مدارس القطاع