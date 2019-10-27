بإمكان من أغفل عن تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التظلم لدى اللجنة البلدية (سلطة)

الجزائر - بإمكان المواطنين الذين أغفل عن تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، حسب ما ذكرت به اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم السبت، في بيان لها.

فـ"عملا بأحكام المواد 18 و19 و20 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنات والمواطنين الذين أغفل تسجيلهم في القائمة الانتخابية بأنه يمكنهم التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية"، مثلما جاء في البيان.

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه بإمكان المواطنين أيضا "تقديم اعتراض لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل، على أن يقدم هذا الاعتراض خلال العشرة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الدورية السنوية".

ولفت المصدر ذاته إلى أنه و "في حالة صدور قرار برفض الاعتراض، يمكن للأطراف المعنية تسجيل طعن أمام المحكمة العادية المختصة إقليميا في ظرف خمسة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار طبقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

كما تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المعنيين أيضا بأن "عملية التحرير والمصادقة على عقود الوكالات ستتواصل إلى يوم الأحد 08 ديسمبر 2019".