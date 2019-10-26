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السيد عباس جمال يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 17:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
السيد عباس جمال يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة

الجزائر - أودع الاستاذ الجامعي، عباس جمال يوم السبت ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ، وذلك بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

وفي تصريح للصحافة عقب ايداع الملف ، دعا الراغب في الترشح الشعب الجزائري بكافة شرائحه الى "المشاركة في الانتخابات وتجاوز الاختلافات والعمل مع بعض لبناء الوطن وضمان بالتالي غد افضل".

وقال عباس جمال بالمناسبة بأن بناء الدول "لا يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او بسواعد فئة دون الاخرى بل جميعنا مجبرين على الالتفاف حول مسعى بناء جزائر أفضل"، مشددا على "اننا لن نحقق شيئا اذا لم يتكاتف الجميع يوميا".

وبلغ عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات القادمة 147 ممن سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات علما بان آخر أجل لإيداع ملفات الترشح  لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون اليوم السبت عند منتصف الليل.

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السيد عباس جمال يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 17:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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