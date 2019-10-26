السيد علي بن فليس يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

الجزائر - أودع مرشح حزب طلائع الحريات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، علي بن فليس يوم السبت، ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

وقال السيد بن فليس في تصريح للصحافة عقب ايداعه ملف الترشح، أن "الجزائر اليوم أمام مخلفات سياسية واقتصادية واجتماعية كارثية ورثتها من نظام سياسي عاث في البلاد فسادا وخرابا على مدى عقدين من الزمن".

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب "برنامجا اسعجاليا من خلال تشخيص ورشات ذات أولوية مطلقة سيعرضه قريبا على الشعب الجزائري".

وأكد السيد بن فليس أن البرنامج الذي يقترحه من شأنه "ضمان العصرنة الواسعة والتحول الشامل لأقلمة البلاد مع مقتضيات عصرها ومحيطها".

واعتبر أن الرئاسيات المقبلة هي "الطريق الأقل طولا ومخاطرة ومشقة لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها بسرعة وبصفة نهائية".