Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد علي بن فليس يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 16:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
السيد علي بن فليس يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

الجزائر - أودع مرشح حزب طلائع الحريات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، علي بن فليس يوم السبت، ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

وقال السيد بن فليس في تصريح للصحافة عقب ايداعه ملف الترشح، أن "الجزائر اليوم أمام مخلفات سياسية واقتصادية واجتماعية كارثية ورثتها من نظام سياسي عاث في البلاد فسادا وخرابا على مدى عقدين من الزمن".

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب "برنامجا اسعجاليا من خلال تشخيص ورشات ذات أولوية مطلقة سيعرضه قريبا على الشعب الجزائري".

وأكد السيد بن فليس أن البرنامج الذي يقترحه من شأنه "ضمان العصرنة الواسعة والتحول الشامل لأقلمة البلاد مع مقتضيات عصرها ومحيطها".

واعتبر أن الرئاسيات المقبلة هي "الطريق الأقل طولا ومخاطرة ومشقة لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها بسرعة وبصفة نهائية".

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد علي بن فليس يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 16:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.26

البيض: انطلاق فعاليات الأيام الوطنية الأولى للمسرح الملتزم

19.10.26

السيد عباس جمال يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة

19.10.26

المرحوم علي فضيل يواري الثرى ببئر غبالو بالبويرة

19.10.26

أيام عنابة للفيلم القصير: عرض سينمائي قصير بعنوان "غرق" في افتتاح الطبعة الـ13

19.10.26

بن مسعود: تثمين التراث المادي واللامادي بالجنوب لتحقيق تنمية مستدامة

19.10.26

السيد علي بن فليس يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

الدالية: الشروع في إيداع ملفات توظيف 1.722 أستاذا لمختلف مدارس القطاع