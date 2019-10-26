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وزير العدل يعزي عائلة الفقيد علي فضيل

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 13:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

الجزائر - بعث وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, يوم السبت, برقية تعزية الى أسرة الفقيد علي فضيل الرئيس المدير العام لمجمع الشروق, الذي وافته المنية يوم الخميس عن عمر ناهز 63 سنة.

وقال السيد زغماتي في برقية التعزية: "بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره, تلقيت نبأ وفاة المغفور له, علي فضيل, تغمد الله روحه الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته, وأسكنه فسيح جناته بدار الخلد والبقاء رفقة المنعمين من عباده بجلال عفوه وكرمه ورضوانه وحسن أولئك رفيقا".

و تابع قائلا: "وإذ أشاطركم حرقة الأسى ولوعة الفراق في هذا المصاب الجلل, أتقدم إليكم بخالص عبارات التعاطف والمواساة القلبية, سائلا المولى تبارك وتعالى أن يخفف عنكم أحزانكم وآلامكم وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان, ويعظم أجركم ويجزيكم بما وعد به الصابرين في كتابه العزيز الحكيم".

يذكر أن الفقيد, علي فضيل, تعرض قبل أيام الى نوبة قلبية ألزمته الفراش, قبل أن تتدهور حالته الصحية وينتقل الى جوار ربه صبيحة أول أمس الخميس.

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وزير العدل يعزي عائلة الفقيد علي فضيل
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 13:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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