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توقيف 16 شخصا و حجز مركبة رباعية الدفع بتمنراست (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 13:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
توقيف 16 شخصا و حجز مركبة رباعية الدفع بتمنراست (وزارة الدفاع)

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة من توقيف 16 شخصا وحجز مركبة رباعية الدفع بتمنراست ,حسب ما أورده يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 25 أكتوبر 2019 بتمنراست/ن.ع.6, (16) شخصا وحجزت مركبة (01) رباعية الدفع ومولدين (02) كهربائيين و مطرقتي (02) ضغط بالإضافة إلى (250) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب".

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كما كشفت مفرزة أخرى -يضيف البيان-, "اثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، (64) طلقة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف".

من جهة أخرى, "أوقف عناصر الدرك الوطني, خلال عمليات متفرقة بكل من أدرار/ن.ع.3, ميلة وجيجل/ن.ع.5, خمسة (05) أشخاص بحوزتهم (38913) وحدة من الألعاب النارية و(03) بنادق صيد بدون وثائق".

آخر تعديل على السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 13:51
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توقيف 16 شخصا و حجز مركبة رباعية الدفع بتمنراست (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 13:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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