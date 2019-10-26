الفريق قايد صالح في زيارة لمؤسسة تابعة لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات بالناحية العسكرية الأولى الأحد

و أوضح المصدر ذاته أن الزيارة "التي تدخل في إطار متابعة تنفيذ برنامج تطوير مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي, ستشكل مناسبة للفريق قايد صالح لتدشين المركز الوطني للإشارة-الجيش الوطني الشعبي".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- يقوم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, يوم غد الأحد بزيارة تفتيش وتدشين مؤسسة تابعة لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و أوضح المصدر ذاته أن الزيارة "التي تدخل في إطار متابعة تنفيذ برنامج تطوير مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي, ستشكل مناسبة للفريق قايد صالح لتدشين المركز الوطني للإشارة-الجيش الوطني الشعبي".