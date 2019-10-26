حركة عدم الانحياز: لطالما دعت الجزائر الى احترام مبادئ باندونغ

باكو (اذربيجان) - أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, يوم السبت بباكو (اذربيجان), ان الجزائر "لطالما دعت الى احترام مبادئ باندونغ و اشادت بدور حركة عدم الانحياز".

و في تصريح للصحافة خلال اليوم الثاني و الأخير من القمة ال18 لحركة عدم الانحياز, قال السيد بوقدوم ان قمة باكو و الدول الاعضاء, منهم الجزائر, قد شددوا على مبادئ باندونغ", مشيرا الى ان "الجزائر كان لها دور فعال في الاشادة بدور الحركة عبر العالم".

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و في هذا الصدد, ذكر الوزير ان حركة عدم الانحياز تعتبر "اكبر منظمة على المستوى العالمي بعد الامم المتحدة", مشيرا الى انها تشكل منصة للدول الاعضاء من اجل ابراز مواقفها".

و تتعلق مبادئ باندونغ (اندونيسيا 1955) باحترام السيادة و السلامة الترابية للأمم و حقوق الانسان و العدالة, و التي تبقى دائما راهنة نظرا للتحديات السياسية و الاقتصادية التي تواجهها البلدان الأعضاء في الحركة.