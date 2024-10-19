رئاسيات 2019: عبد المجيد تبون يودع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

وأكد السيد تبون في ندوة صحفية عقب ايداع ملف ترشحه أنه استوفى كافة الشروط القانونية المنصوص عليها, مضيفا أنه سوف تكون لنا فرصة لشرح برنامجه الانتخابي.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية "تمثل انطلاقة جديدة و انه لا حل من غير الانتخابات التي تكرس سيادة الشعب المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من الدستور و اللذين طالب الحراك المبارك بتطبيقهما".

و أشار إلى أن الحلول موجودة "خاصة عندما تتوفر الارادة والقبول من طرف الشعب", مؤكدا أنه سيعمل على بناء "جمهورية جديدة يجد فيها المواطن ضالته ويقوي اللحمة بين الجزائريين", و أن برنامجه الانتخابي "سيكون ملما بالجوانب الاقتصادية, الاجتماعية والثقافية".

و أردف قائلا أن الجزائر تعيش اليوم "مرحلة تاريخية يجب أن نتأقلم معها", مؤكدا أن الحملة الانتخابية "ستكون جديدة بالنظر الى الظروف المغايرة التي تعيشها البلاد حاليا مقارنة بالعشرين سنة الماضية".

و شدد السيد تبون على وجود "فرق كبير بين الانتخاب الحر والنزيه والتعيين في مرحلة انتقالية", مضيفا أن "الديمقراطية ليست في التعيين لأنه لا يوجد جهة تملك الشرعية لتعيين شخص".

يعد عبد المجيد تبون رابع راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يودع ملف ترشحه بعد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة و رئيس حزب التجمع الجزائري, علي زغدود.