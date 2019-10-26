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بن صالح يتحادث بباكو مع رئيس مجلس السيادة السوداني

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 11:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
بن صالح يتحادث بباكو مع رئيس مجلس السيادة السوداني

باكو (اذربيجان)- تحادث رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح, يوم السبت بباكو (اذربيجان), مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان على هامش أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز.

و خلال هذا اللقاء, الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, تطرق الطرفان الى القضايا ذات الاهتمام المشترك كما اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

انطلقت أشغال القمة ال 18 لحركة عدم الانحياز يوم امس الجمعة بحضور رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح.

ويشارك  نحو 60 رئيس دولة وحكومة في القمة التي تجري أشغالها تحت  شعار "احترام مبادئ باندونغ لضمان إجابة منسقة و مناسبة لتحديات العالم".

 

 

 

بن صالح يتحادث بباكو مع نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

 

و تحادث رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, يوم السبت بباكو (اذربيجان), مع نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح, على هامش القمة ال 18 لحركة عدم الانحياز.

و خلال هذا اللقاء, تطرق الطرفان الى العلاقات "الاخوية" القائمة بين البلدين و سبل تعزيزها و كذا الوضع في منطقة الخليج و قضايا العالم العربي, لا سيما الوضع في فلسطين.

و جرى هذا اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

وكانت أشغال القمة ال 18 لحركة عدم الانحياز انطلقت يوم امس الجمعة بحضور رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح.

ويشارك  نحو 60 رئيس دولة وحكومة في القمة التي تجري أشغالها تحت  شعار "احترام مبادئ باندونغ لضمان إجابة منسقة و مناسبة لتحديات العالم".

آخر تعديل على السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 11:48
كلـمات مفتـاحيــة :
بن صالح يتحادث بباكو مع رئيس مجلس السيادة السوداني
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 11:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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