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رئاسيات 12 ديسمبر: علي زغدود يودع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 10:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: علي زغدود يودع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صورة وأج

الجزائر - أودع رئيس حزب التجمع الجزائري, علي زغدود, يوم السبت, ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

يعد علي زغدود ثالث راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد الأمين العام بالنيابة  للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة.

آخر تعديل على السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 10:42
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رئاسيات 12 ديسمبر: علي زغدود يودع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 10:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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