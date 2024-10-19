يعد علي زغدود ثالث راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة.
رئاسيات 12 ديسمبر: علي زغدود يودع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 10:30 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 17 مرات
صورة وأج
الجزائر - أودع رئيس حزب التجمع الجزائري, علي زغدود, يوم السبت, ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).