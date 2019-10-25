بن صالح يتحادث بباكو مع رئيسة وزراء بنغلاديش

باكو - تحادث رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الجمعة بباكو ( أذربيجان)، مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، على هامش أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم تطرق الطرفان الى العلاقات القائمة بين البلدين والسبل والوسائل الكفيلة بتطويرها لاسيما في مجال الاستثمار.

من جهة أخرى، أشادت السيدة حسينة بإعادة فتح سفارة الجزائر بعاصمة بنغلاديش ،داكا.