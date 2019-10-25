وشكلت المحادثات، التي جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، فرصة للطرفين للتطرق الى وضعية العلاقات الثنائية و كذا القضايا ذات الاهتمام المشترك و الوضع في ليبيا و في منطقة الشرق الأوسط.
بن صالح يتحادث بباكو مع رئيس مجلس الدولة العماني
أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 18:51 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 6 مرات
باكو - تحادث رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الجمعة بباكو ( أذربيجان) مع رئيس مجلس الدولة العماني، يحي بن محفوظ المنذري، على هامش أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز.
كلـمات مفتـاحيــة :