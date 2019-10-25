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بن صالح يتحادث بباكو مع رئيس مجلس الدولة العماني

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 18:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
بن صالح يتحادث بباكو مع رئيس مجلس الدولة العماني

باكو - تحادث رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الجمعة بباكو ( أذربيجان) مع رئيس مجلس الدولة العماني، يحي بن محفوظ المنذري، على هامش أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز.

وشكلت المحادثات، التي جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، فرصة للطرفين للتطرق الى وضعية العلاقات الثنائية و كذا القضايا ذات الاهتمام المشترك و الوضع في ليبيا و في منطقة الشرق الأوسط.

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بن صالح يتحادث بباكو مع رئيس مجلس الدولة العماني
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 18:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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