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المجاهد عمار فوحال المدعو "مصطفى" في ذمة الله

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 16:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة المجاهد عمار فوحال المدعو "مصطفى" عن عمر ناهز ال 103 سنة بعد صراع مع المرض، حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين.

 ويعد الفقيد من مجاهدي الرعيل الأول للثورة التحريرية، حيث خاض العديد من المعارك ضد المستعمر الفرنسي بمنطقة الأوراس رفقة الشهيد القائد علي النمر وأصيب بجروح في معركة جبل الرفاعة سنة 1958.

وقد تقلد المرحوم عدة مسؤوليات في صفوف جيش التحرير الوطني. وبعد الاستقلال، أسندت له مسؤوليات مختلفة، خصوصا بالمنظمة الوطنية للمجاهدين.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، بتعازيه الخالصة الى عائلة الفقيد ورفقاء دربه من المجاهدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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المجاهد عمار فوحال المدعو "مصطفى" في ذمة الله
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 16:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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