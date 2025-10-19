إيقاف تاجري مخدرات بحوزتهم أزيد من 100 كيلوغرام من الكيف المعالج بالنعامة  

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك، أمس الخميس بالنعامة، من توقيف تاجري مخدرات وبحوزتهم أزيد من 100 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك بالنعامة/الناحية العسكرية 2، يوم 24 أكتوبر 2019، تاجري (02) مخدرات على متن شاحنة محملة بـ 103 كيلوغرام من الكيف المعالج".

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وفي سياق آخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، إثر عمليات متفرقة بتمنراست/ن.ع.6، "32 شخصا وحجزت 15 مولدا كهربائيا وثلاث (03) مطارق ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى آلة (01) لتكسير الحجارة و160 كيلوغرام من مادة الألمنيوم"، يضيف ذات المصدر.

من جهة أخرى، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي "محاولات تهريب 7.154 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتندوف/ن.ع.3".