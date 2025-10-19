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إنطلاق أشغال القمة ال18 لحركة عدم الإنحياز بحضور السيد بن صالح

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 14:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
إنطلاق أشغال القمة ال18 لحركة عدم الإنحياز بحضور السيد بن صالح

باكو - إنطلقت صباح اليوم الجمعة، بمدينة باكو بأذربيجان، أشغال القمة ال 18 لحركة عدم الانحياز ، بحضور رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح.

ويشارك  نحو 60 رئيس دولة وحكومة في القمة التي تجري أشغالها تحت  شعار "احترام مبادئ باندونغ لضمان إجابة منسقة و مناسبة لتحديات العالم".

وكان رئيس الدولة قد حل أمس الخميس، بعاصمة اذربيجان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم ، قادما من مدينة سوتشي (روسيا) حيث شارك، يومي الثلاثاء و الأربعاء، في أشغال قمة روسيا-افريقيا، المخصصة للتقييم الشامل للعلاقات الروسية-الافريقية و لدراسة أفاق الشراكة بين روسيا و القارة السمراء.

وينتظر التطرق خلال أشغال القمة، التي ستشهد ايضا مشاركة مندوبين لحوالي 150 بلدا و منظمات دولية، إلى المسائل المتعلقة بالسلم و الامن و مكافحة الارهاب و التطرف العنيف و الهجرة غير الشرعية و كذا التعاون جنوب-جنوب، خلال اشغال هذه القمة التي ستتوج بسلسلة من التوصيات  منها بيان باكو السياسي و لائحة حول فلسطين.

و يأتي لقاء باكو ايضا في سياق متميز بتعدد التحديات السياسية و الاقتصادية بالنسبة لحركة عدم الانحياز، منها انتشار النزاعات و التوترات و كذا الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الدول الاعضاء في الحركة.

من جهة أخرى ستكون هذه القمة فرصة لتأكيد مواقف الحركة حول القضايا الكبرى الراهنة .

آخر تعديل على الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 14:24
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إنطلاق أشغال القمة ال18 لحركة عدم الإنحياز بحضور السيد بن صالح
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 14:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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