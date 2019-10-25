القمة الأولى روسيا-إفريقيا : رئيس الدولة يلتقي الرئيس بوتين بسوتشي

سوتشي- تحادث رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الخميس بسوتشي (روسيا)، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش القمة الأولى روسيا-إفريقيا التي جرت اشغالها بسوتشي (روسيا) حيث تناول الطرفان العلاقات الثنائية و سبل تطويرها.

كما شكل اللقاء، الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، و وزير المالية، محمد لوكال و وزير الطاقة، محمد عرقاب، و كذا نظرائهم الروس، الى جانب مسؤولين سامين من كلا البلدين، فرصة سانحة لبحث آليات التعاون بين البلدين و سبل تطويرها.

في هذا الصدد، ثمن رئيس الدولة المبادرة الروسية لتنظيم هذه القمة، معتبرا ان "المشاركة القوية للدول الإفريقية تبين مدى اهتمام هذه البلدان بمستقبل العلاقات بين إفريقيا و روسيا".

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و فيما يخص العلاقات الجزائرية-الروسية، اشاد السيد بن صالح "بمستوى هذه العلاقات التي تشمل كل المجالات"، متمنيا "تطورها أكثر في إطار اللجنة المشتركة الجزائرية-الروسية التي ستعمل على تحديد المحاور التي بإمكاننا العمل على تطويرها".

من جهته، قال الرئيس الروسي ان "بلاده تولي اهتماما خاصا لتطوير التعاون الاستراتيجي مع الجزائر"، مشيرا الى ان الشراكة بين البلدين تعتبر "متجذرة و قديمة" قائمة على اساس الصداقة و التعاون المتبادل".

كما اكد الرئيس بوتين ان "بلاده يعتبر الجزائر احد الشركاء التجاريين الهامين في إفريقيا و العالم العربي"، مشيرا الى أن حجم التبادل التجاري ارتفع في 2018 بـ 4 بالمائة ليبلغ حوالي 5 مليار دولار سنويا.